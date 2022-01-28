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    28 января 2022, 15:13

    Российский дипломат стал персоной нон грата в Германии из-за подозрений в шпионаже

    Spiegel: сотрудника консульства РФ в Мюнхене объявили персоной нон грата за шпионаж

    Александра Ломейко

    Немецкие власти объявили сотрудника российского консульства персоной нон-грата. Представителя дипмиссии в Мюнхене заподозрили в шпионаже, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники.

    В Германии предполагают, что сотрудник консульства под прикрытием дипломатического статуса работал на спецслужбы.

    Его личность якобы установили в ходе расследования дела о шпионаже против россиянина Ильнура Н., которого задержали на немецкой территории в 2021 году.

    Дипломат, уточнил сайт RT, сотрудничал со Службой внешней разведки РФ. Теперь его вышлют из страны.

    Федеральная прокуратура Германии 27 января выдвинула обвинения против Ильнура Н., вменив ему шпионаж в пользу России. В ведомстве отметили, что до ареста россиянин работал в одном из университетов Баварии научным сотрудником.

    Спецслужбы пытались через него выяснить подробности о разработках европейской ракеты-носителя «Ариан». С их представителям, считают немецкие власти, Ильнур Н. встречался минимум трижды и передавал добытые с места работы данные в обмен на деньги.