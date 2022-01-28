Российский дипломат стал персоной нон грата в Германии из-за подозрений в шпионаже

Немецкие власти объявили сотрудника российского консульства персоной нон-грата. Представителя дипмиссии в Мюнхене заподозрили в шпионаже, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники.

В Германии предполагают, что сотрудник консульства под прикрытием дипломатического статуса работал на спецслужбы.

Его личность якобы установили в ходе расследования дела о шпионаже против россиянина Ильнура Н., которого задержали на немецкой территории в 2021 году.

Дипломат, уточнил сайт RT, сотрудничал со Службой внешней разведки РФ. Теперь его вышлют из страны.

Федеральная прокуратура Германии 27 января выдвинула обвинения против Ильнура Н., вменив ему шпионаж в пользу России. В ведомстве отметили, что до ареста россиянин работал в одном из университетов Баварии научным сотрудником.

Спецслужбы пытались через него выяснить подробности о разработках европейской ракеты-носителя «Ариан». С их представителям, считают немецкие власти, Ильнур Н. встречался минимум трижды и передавал добытые с места работы данные в обмен на деньги.