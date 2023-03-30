Мир 30 марта 2023, 15:02 Российский дипломат придумал новое название для «саммита за демократию» Замглавы МИД Рябков: «саммит за демократию» является «саммитом о гегемонии США» РИА «Новости»

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Второй «саммит за демократию» стоило назвать «саммитом о гегемонии США», так как это лучше отразило бы суть мероприятия. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Не о демократии, а, можно сказать, об американской гегемонии», — заявил он.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал мероприятие несерьезным. Он сказал, что «саммит о демократии» превратили в очередную попытку США преподать урок другим странам, выступить с нравоучениями и поддержать свою роль всемирного учителя.

Организованный Белым домом саммит в виртуальном формате открылся 29 марта под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, США, Нидерландов и Южной Кореи. К участию пригласили 121 страну, в том числе Украину. Турция и Венгрия, несмотря на членство в НАТО, не присоединились. Первый «саммит за демократию» прошел в декабре 2021 года.