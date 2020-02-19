Российский дипломат предложил убрать штаб-квартиру ООН из США

Орджоникидзе поддержал решение комиссии о переносе заседания. По его мнению, они «проявили солидарность с нашим представителем».

«Сам факт невыдачи визы — это грубейшее нарушение международного права, соглашения между ООН и США. Потому что Соединенные Штаты взяли на себя обязательство выдавать визы не просто в свою страну, а, по существу, в ООН. Соединенные Штаты имеют колоссальные прибыли от расположения Организации Объединенных наций», — подчеркнул российский дипломат.

Он отметил, что разобраться с ситуацией поможет протест.

«И, естественно, протест должен заявлять генеральный секретарь ООН как главное должностное лицо секретариата организации. Он обязан следить за порядком выполнения расписания ООН. Но, как правило, генеральные секретари почему-то уклоняются от этих функций», — заявил Орджоникидзе.

Он обратил внимание на то, что США не в первый раз отказывают в визе представителям России, которые направляются на мероприятия ООН. Дипломат предложил перенести штаб-квартиру организации на территорию другого государства.

«Международному сообществу давно пора задуматься: если США на систематической основе отказывают в выдаче виз на территорию штаб-квартиры ООН — видимо, не в том месте штаб-квартира находится», — добавил Орджоникидзе.