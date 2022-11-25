Мир 25 ноября 2022, 09:20 Российский дипломат объяснил, почему МАГАТЭ не нашло на Украине «грязную бомбу» Постпред Ульянов: МАГАТЭ не могло проверить сотни объектов Украины ради «грязной бомбы» РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии могло бы найти «грязную бомбу», но на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами. Постпред России при международных организациях в Австрии Михаил Ульянов объяснил РИА «Новости», что невозможно их проверить.

«На Украине сотни, если не тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно», — сказал он.

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Дипломат назвал МАГАТЭ авторитетной международной организацией. Он уверен, что при определенных обстоятельствах ее специалисты могут найти следы создания «грязной бомбы». Однако на Украине не удалось этого сделать.

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Во время инспекции они, по словам Ульянова, провели на каждом объекте не больше восьми часов. Михаил Ульянов считает, что этого недостаточно для того, чтобы обойти каждый уголок предприятия. Кроме того, агентство специализируется на ядерных материалах, а именно уране, плутонии и тории, а не на радиоактивных. Дипломат сказал, что цезий, кобальт и стронций не в их компетенции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейх, что миссия МАГАТЭ побывала на Украине и не нашла признаков изготовления «грязной бомбы».