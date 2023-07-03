Мир 03 июля 2023, 04:40 Российский дипломат объяснил, что мешает провести переговоры по Украине «Известия»: дипломат Гатилов заявил о готовности РФ для урегулирования украинского кризиса РИА «Новости»

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Российская сторона открыта для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, однако такой сценарий остается под вопросом из-за украинской позиции. Об этом заявил российский представитель при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в беседе с газетой «Известия».

По словам Гатилова, Москва сохранила возможность для мирного решения украинского кризиса, однако руководство киевского режима заблокировало любые варианты дипломатического диалога с РФ на законодательном уровне.

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«Перспективы развития событий по такому сценарию в настоящее время достаточно туманны из-за того, что Киев и его западные кураторы продолжают делать ставку на использование военной силы», — объяснил дипломат.

Также отсутствуют факторы того, что ООН и генсек организации Антониу Гутерриш сыграют важную роль в урегулировании кризиса. Их действия сильно ограничены в связи с нежеланием Украины рассматривать позицию России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал ключевое условие для начала дипломатического диалога между Москвой и Киевом. По его словам, это может произойти только после выхода на границы 1991 года.