Мир 15 февраля 2024, 08:44 Российский дипломат назвал пиратством арест Ан-124 в Канаде Российский дипломат Степанов назвал пиратством арест Ан-124 в Канаде РИА «Новости»

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Арест в Канаде самолета Ан-124, принадлежащего авиакомпании «Волга-Днепр» является пиратством. Российская сторона будет добиваться возвращения лайнера, заявил РИА «Новости» посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — подчеркнул российский дипломат.

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Самолет Ан-124 в феврале 2022 года выполнял гуманитарный рейс по заказу канадских властей, он перевозил тест-наборы COVID-19 из Китая. Однако судну запретили покидать Канаду из-за введенного запрета российским перевозчикам использовать воздушное пространство страны.

Вскоре правительство распорядилось арестовать самолет и конфисковать его. Летом 2023 года «Волга-Днепр» предложила Канаде мирно урегулировать этот вопрос, пригрозив иском. В декабре того же года компания подала на канадские власти в суд.