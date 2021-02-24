Российский дипломат назвал «картинным сокрушением» слова немецкого посла о Крыме

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на слова немецкого посла Кристофа Хойсгена о якобы нарушении прав человека в Крыму, написал iReactor.

Постпред Германии задал вопрос о том, почему наша страна «не предоставляет доступ независимым миссиям к полуострову». Полянский назвал это выступление «картинным сокрушением» и указал на недостоверность информации.

«Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили?» — поинтересовался Полянский у немецкого коллеги.

Он добавил, что оккупация имеет место на Украине и превратила государство в «вотчину националистов и анти-Россию».