Мир 16 декабря 2022, 04:34 Российский дипломат Кузьмин обвинил Германию, Японию и Италию в кощунстве Зампостпреда России в ООН Кузьмин: Германия, Япония и Италия показали свою сущность

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Германия, Япония, Италия и другие страны, не поддержавшие резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, поступили очень кощунственно, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Его слова привело РИА «Новости».

«Выступившие против резолюции государства, в первую очередь Германия, Япония, Италия, проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма», —отметил высокопоставленный дипломат.

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По словам Кузьмина, эти государства показали свою истинную сущность. Для них стало нормой отрицание истории, ксенофобия и расизм. Некоторые члены ООН — организации, которая создавалась после Второй мировой войны, впервые в истории выступили против документа, осуждающего нацизм, подытожил зампостпреда РФ.

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За резолюцию голосовали 120 стран, 50 выступили против, 10 воздержались от участия в голосовании. Ранее публицист Иван Новоселов резко высказался о фашизме на Украине.