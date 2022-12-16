16 декабря 2022, 04:34
Российский дипломат Кузьмин обвинил Германию, Японию и Италию в кощунстве
Зампостпреда России в ООН Кузьмин: Германия, Япония и Италия показали свою сущность
Германия, Япония, Италия и другие страны, не поддержавшие резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, поступили очень кощунственно, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Его слова привело РИА «Новости».
«Выступившие против резолюции государства, в первую очередь Германия, Япония, Италия, проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма», —отметил высокопоставленный дипломат.
Реклама
По словам Кузьмина, эти государства показали свою истинную сущность. Для них стало нормой отрицание истории, ксенофобия и расизм. Некоторые члены ООН — организации, которая создавалась после Второй мировой войны, впервые в истории выступили против документа, осуждающего нацизм, подытожил зампостпреда РФ.
Реклама
За резолюцию голосовали 120 стран, 50 выступили против, 10 воздержались от участия в голосовании. Ранее публицист Иван Новоселов резко высказался о фашизме на Украине.
Россия
ООН
Реклама
Реклама