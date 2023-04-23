Мир 23 апреля 2023, 08:43 Российский десантник Павлович нокаутировал американца Блейдса в первом раунде на турнире UFC Россиянин Павлович на турнире UFC нокаутировал американца Блэйдса в первом раунде Соцсети

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Россиянин Сергей Павлович нокаутом в первом раунде победил американца Кертиса Блэйдса. Это шестая подряд победа бойца, написал ТАСС.

Павлович нокаутировал соперника в первом раунде. Всего в UFC он провел семь поединков, проиграл только в первом.

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Сергей Павлович — бывший десантник из Ростовской области. Российский боец смешанных боевых искусств выступает под эгидой UFC в тяжелой весовой категории. На турнире UFC Fight Night 222, который прошел в Лас-Вегасе, 30-летний спортсмен победил 32-летнего американца Кертиса Блэйдса.

Ранее стало известно, что после боксерского турнира в Новом Орлеане 38-летний боец смешанного стиля Нэйт Диас из Америки стал участником массовой уличной драки. Спортсмен несколько раз ударил одного мужчину, а затем «задушил». Тот потерял сознание и упал.