29 февраля 2024, 08:54
Российский депутат раскрыл качества Сырского в молодости
Депутат Луговой: Сырский в молодости был скрытным и усидчивым
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учебы в Москве был скрытным, старался не выделяться, но проявлял исполнительность. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» рассказал депутат Госдумы Андрей Луговой, который лично был знаком с украинским генералом.
По словам Лугового, Сырский настолько стремился не выделяться, что его с трудом вспоминали даже те, кто был с ним в одной роте.
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«[Выделяли в нем] скрытность и усидчивость и беспрекословную исполнительность», — добавил собеседник телеканала.
Отдельно Луговой обратил внимание, что Сырский сдал на отлично экзамены по истории КПСС, философии марксизма и иностранному языку.
На посту главкома ВСУ Сырский сменил Валерия Залужного, у последнего был конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским. Вскоре после этого назначения украинские войска бежали из Авдеевки.
По мнению бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, новый главнокомандующий боится начальства и будет выполнять все его указания.
ВСУ
Александр Сырский
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