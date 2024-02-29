Мир 29 февраля 2024, 08:54 Российский депутат раскрыл качества Сырского в молодости Депутат Луговой: Сырский в молодости был скрытным и усидчивым President Of Ukraine/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учебы в Москве был скрытным, старался не выделяться, но проявлял исполнительность. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» рассказал депутат Госдумы Андрей Луговой, который лично был знаком с украинским генералом.

По словам Лугового, Сырский настолько стремился не выделяться, что его с трудом вспоминали даже те, кто был с ним в одной роте.

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«[Выделяли в нем] скрытность и усидчивость и беспрекословную исполнительность», — добавил собеседник телеканала.

Отдельно Луговой обратил внимание, что Сырский сдал на отлично экзамены по истории КПСС, философии марксизма и иностранному языку.

На посту главкома ВСУ Сырский сменил Валерия Залужного, у последнего был конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским. Вскоре после этого назначения украинские войска бежали из Авдеевки.

По мнению бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, новый главнокомандующий боится начальства и будет выполнять все его указания.