    26 февраля 2020, 16:12

    Российский депутат прокомментировал заявление Зеленского о возвращении Крыма

    Дарья Морозова

    Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «возвращение Крыма — часть национальной идеи Украины». Об этом сообщило RT.

    Гемпель заметил, что для начала Зеленскому следовало бы обратить внимание на конфликт на юго-востоке страны и предпринять какие-то действия для его прекращения.

    «Крым вернулся в состав России по волеизъявлению его граждан. И говорить о возврате Крыма в состав Украины сегодня не приходится, некорректно», — подытожил депутат.