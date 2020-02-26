Российский депутат прокомментировал заявление Зеленского о возвращении Крыма

Гемпель заметил, что для начала Зеленскому следовало бы обратить внимание на конфликт на юго-востоке страны и предпринять какие-то действия для его прекращения.

«Крым вернулся в состав России по волеизъявлению его граждан. И говорить о возврате Крыма в состав Украины сегодня не приходится, некорректно», — подытожил депутат.