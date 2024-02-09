Мир 09 февраля 2024, 01:31 Российский депутат предрек Зеленскому тяжелые времена после смены главкома ВСУ Шеремет: Зеленский столкнется с тяжелыми временами после отставки Залужного РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ожидают тяжелые времена после смены главкома ВСУ. Такое мнение он высказал в беседе с РИА «Новости».

«Обслуживать интересы правящей верхушки и раньше даже под дулами автоматов украинцы не намеревались, а после отставки Залужного вовсе для Зеленского и его хунты настанут тяжелые времена», — отметил он.

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По словам Шеремета, украинскому президенту и его команде не нужны враги, потому что они вредят себе сами. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может возглавить военный переворот, который уже давно назревал на Украине.

Ранее депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что причины отставки Залужного несут политический характер. По ее словам, Зеленский не прощает «независимость, самодостаточность, взрослость и популярность», такая позиция во время конфликта недальновидна и деструктивна.