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    14 июля 2022, 11:43

    Российский депутат предрек крах однополярного мира из-за возможного расширения БРИКС

    Депутат Морозов: однополярный мир рухнет, если БРИКС будет расширяться

    Наза Салех Захи

    Предполагаемое расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира. Данное объединение становится одним из центров политического и экономического притяжения. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

    «Это говорит о дальнейшем распаде однополярного американоцентричного мира. Возникают новые центры экономического и политического притяжения. В частности, БРИКС», — сказал он РИА «Новости».

    По его словам, возможное расширение БРИКС можно расценивать в качестве суверенизации внешней политики стран, которые не хотят следовать правилам Соединенных Штатов.

    «И одновременно это говорит о суверенизации внешней политики ряда государств. Они хотят жить не „по правилам“, навязанным США, а в соответствии со своими национально-государственными интересами», — уточнил Морозов.

    По его мнению, БРИКС может расшириться с помощью государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

    Ранее появилась информация, что Саудовская Аравия, Турция, Египет могут в скором времени присоединиться к БРИКС.