Российский депутат предрек крах однополярного мира из-за возможного расширения БРИКС

Предполагаемое расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира. Данное объединение становится одним из центров политического и экономического притяжения. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

«Это говорит о дальнейшем распаде однополярного американоцентричного мира. Возникают новые центры экономического и политического притяжения. В частности, БРИКС», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, возможное расширение БРИКС можно расценивать в качестве суверенизации внешней политики стран, которые не хотят следовать правилам Соединенных Штатов.

«И одновременно это говорит о суверенизации внешней политики ряда государств. Они хотят жить не „по правилам“, навязанным США, а в соответствии со своими национально-государственными интересами», — уточнил Морозов.

По его мнению, БРИКС может расшириться с помощью государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Ранее появилась информация, что Саудовская Аравия, Турция, Египет могут в скором времени присоединиться к БРИКС.