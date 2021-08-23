Российский депутат назвал ересью заявление Зеленского об обратном отчете до возвращения Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек посчитал заявление президента Украины Владимира Зеленского о начале обратного отсчета до освобождения Крыма, ересью. Парламентарий предположил, что такую речь Зеленский просто отрепетировал перед зеркалом.

«Возможно, президент Зеленский сорвал овации своим выступлением среди участников „Крымской платформы“, но его слова — лишь личная версия происходящего и будущего — скажем так, фантазии автора, не совпадающие с реальностью», — заявил Бальбек в интервью «РИА Новости».

Депутат добавил, что «Крымская платформа» — клуб лицемеров, которые говорят украинскому президенту лишь то, что он хочет слышать.

Бальбек выразил уверенность, до реальных шагов участников платформы дело не дойдет. Он добавило, что провоцировать Россию РФ на силовые действия никто не будет. Все мероприятие, по его мнению, задумывалось как раздражитель для российских властей.

«Но мы уже повидали всяких „деоккупантов полуострова“ и выработали иммунитет на ту ахинею, которую слышим из Киева по поводу Крыма», — заключил депутат.

Саммит «Крымская платформа» пройдет 23 августа. Зеленский накануне открытия заявил, что с сегодняшнего дня стартует обратный отсчет времени до освобождения Крыма.