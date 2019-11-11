  • Российский депутат: госпереворот в Боливии организовали США

    11 ноября 2019, 12:07

    Александра Ломейко

    США организовали государственный переворот в Боливии. Президент страны Эво Моралес ушел в отставку, чтобы избежать кровопролития. Такую версию событий в республике озвучили в Госдуме.
    Российский депутат: госпереворот в Боливии организовали США

    О ситуации в Боливии «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

    «Это государственный переворот, который был организован, естественно, США», — сказал он.

    Чепа заметил, что на армию и полицию оказали давление. Именно из-за этого Моралес принял решение об отставке. Так он понадеялся, что не произойдет кровопролития, а обстановка не будет дестабилизирована.

    На госпереворот, по словам российского депутата, указывает и тот факт, что полномочия с себя сложили спикер парламента и другие государственные деятели.

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    «Очевидно, это сделано с пониманием того, чтобы избежать возможных столкновений и гражданской войны», — предположил Чепа.

    Он напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Однако Москва, сказал Чепа, готова «протянуть руку дружбы» народу Боливии.

    Эво Моралес и все высшее руководство республики ушли в отставку на фоне протестов, которые разразились в стране после первого тура президентских выборов. Моралес возглавлял Боливию почти 14 лет.