Российский депутат: госпереворот в Боливии организовали США

США организовали государственный переворот в Боливии. Президент страны Эво Моралес ушел в отставку, чтобы избежать кровопролития. Такую версию событий в республике озвучили в Госдуме.

О ситуации в Боливии «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

«Это государственный переворот, который был организован, естественно, США», — сказал он.

Чепа заметил, что на армию и полицию оказали давление. Именно из-за этого Моралес принял решение об отставке. Так он понадеялся, что не произойдет кровопролития, а обстановка не будет дестабилизирована.

На госпереворот, по словам российского депутата, указывает и тот факт, что полномочия с себя сложили спикер парламента и другие государственные деятели.

«Моралес может вернуться»: политолог — о госперевороте в Боливии Подробнее

«Очевидно, это сделано с пониманием того, чтобы избежать возможных столкновений и гражданской войны», — предположил Чепа.

Он напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Однако Москва, сказал Чепа, готова «протянуть руку дружбы» народу Боливии.

Эво Моралес и все высшее руководство республики ушли в отставку на фоне протестов, которые разразились в стране после первого тура президентских выборов. Моралес возглавлял Боливию почти 14 лет.