Российский депутат: госпереворот в Боливии организовали США
О ситуации в Боливии «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.
«Это государственный переворот, который был организован, естественно, США», — сказал он.
Чепа заметил, что на армию и полицию оказали давление. Именно из-за этого Моралес принял решение об отставке. Так он понадеялся, что не произойдет кровопролития, а обстановка не будет дестабилизирована.
На госпереворот, по словам российского депутата, указывает и тот факт, что полномочия с себя сложили спикер парламента и другие государственные деятели.
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«Очевидно, это сделано с пониманием того, чтобы избежать возможных столкновений и гражданской войны», — предположил Чепа.
Он напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Однако Москва, сказал Чепа, готова «протянуть руку дружбы» народу Боливии.
Эво Моралес и все высшее руководство республики ушли в отставку на фоне протестов, которые разразились в стране после первого тура президентских выборов. Моралес возглавлял Боливию почти 14 лет.