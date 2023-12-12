12 декабря 2023, 01:20
Два российских фильма попали в топ-10 самых популярных на Украине
«Чебурашка» вошел в топ-10 Google самых популярных на Украине фильмов
Сервис Google опубликовал список самых популярных запросов среди украинских пользователей. Среди них оказались российские киноленты. Результатами поделился местный канал 24tv.ua.
Чаще других украинцы искали информацию о фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Кино рассказывает об американском физике, создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере. Оно вышло этим летом.
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В топ запросов также попали два украинских фильма — «Мавка. Лесная песня», ставший самым кассовым фильмом в истории украинского проката, и трагикомедия «Люксембург, Люксембург».
В десятку самых популярных фильмов на Украине попал и один российский — «Чебурашка», вышедший прошлой зимой.
Кроме этого, нашумевший сериал «Слово пацана» из России занял седьмое место в топ-10 запросов о сериалах среди украинских жителей.
После выхода «Чебурашки» в некоторых школах Киева появились плакаты с зачеркнутым изображением главного персонажа. Чебурашку назвали «оккупантом», а людям, которым нравится этот герой, предложили переехать в Россию.
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