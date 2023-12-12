Мир 12 декабря 2023, 01:20 Два российских фильма попали в топ-10 самых популярных на Украине «Чебурашка» вошел в топ-10 Google самых популярных на Украине фильмов РИА «Новости»

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Сервис Google опубликовал список самых популярных запросов среди украинских пользователей. Среди них оказались российские киноленты. Результатами поделился местный канал 24tv.ua.

Чаще других украинцы искали информацию о фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Кино рассказывает об американском физике, создателе ядерной бомбы Роберте Оппенгеймере. Оно вышло этим летом.

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В топ запросов также попали два украинских фильма — «Мавка. Лесная песня», ставший самым кассовым фильмом в истории украинского проката, и трагикомедия «Люксембург, Люксембург».

В десятку самых популярных фильмов на Украине попал и один российский — «Чебурашка», вышедший прошлой зимой.

Кроме этого, нашумевший сериал «Слово пацана» из России занял седьмое место в топ-10 запросов о сериалах среди украинских жителей.

После выхода «Чебурашки» в некоторых школах Киева появились плакаты с зачеркнутым изображением главного персонажа. Чебурашку назвали «оккупантом», а людям, которым нравится этот герой, предложили переехать в Россию.