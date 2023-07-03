Мир 03 июля 2023, 20:26 Российский БПЛА «Ланцет» назвали в Британии серьезной проблемой для ВСУ The Telegraph: российские БПЛА «Ланцет» разорвали на куски французскую гаубицу CAESAR РИА «Новости»

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Британский ежедневник The Telegraph назвал российский беспилотник «Ланцет» огромной проблемой для ВСУ. В качестве примера издание привело недавнее уничтожение дронами гигантской французской гаубицы CAESAR.

«Недавно „Ланцеты“ уничтожили поставленную Украине французскую САУ CAESAR. Гигантская гаубица получила прямое попадание от беспилотника, который разорвал ее на куски», — указали в материале.

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Издание привело мнение экспертов, которые высоко оценили возможности российского БПЛА и предупредили, что его дальнейшее использование обернется для ВСУ только трудностями.

Одним из аргументов стала дешевизна «беспилотников-самоубийц», боеголовки которых детонируют при ударе и обходятся куда дешевле крылатых или баллистических ракет.

Это не первое поражение западной тяжелой техники при помощи российских дронов. В конце июня Минобороны показало, как самоходная артиллерийская установка CAESAR перевернулась в попытке укрыться от «Ланцета».

Советник руководителя украинского оборонного ведомства Юрий Сак заявил, что ВСУ необходимы средства для успешного противостояния российским беспилотникам. По его словам, Россия вкладывает большие ресурсы в производство «Ланцетов». И это вызывает тревогу у украинского командования.