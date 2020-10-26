Российский боец ММА отправился в Нагорный Карабах

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян поехал в Нагорный Карабах, чтобы оказывать помощь населению. Соответствующую историю он опубликовал на своей странице в Instagram.

В ближайшее время Вартанян собирается помогать населению Карабаха и оказывать ему гуманитарную помощь.

Вартанян принял участие в 25 боях, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. Боец известен выступлениями в Absolute Championship Akhmat (АСА).

Источник фото: Instagram

С утра 26 октября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Премьер Армении Никол Пашинян пообещал, что армянская сторона будет соблюдать договоренности. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике тоже сообщили о приверженности перемирию.

Однако, по последним данным от государственной службы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, Азербайджан нарушил соглашение о прекращении огня и применил военную авиацию в городе Мартуни.

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан говорил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения же обвинила Азербайджан в нападении на Карабах.