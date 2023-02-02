Мир 02 февраля 2023, 15:13 Российский бизнес предложили выгнать из ЕС и отказаться от импорта урана Европарламент призвал изгнать из ЕС весь российский бизнес и отказаться от импорта урана РИА «Новости»

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Европарламент (ЕП) поторопил страны Евросоюза быстрее принять очередной, 10-й по счету пакет антироссийских санкций. Также он выступил с предложением запретить компаниям из России, в том числе Росатому и «Лукойлу», работать в ЕС. Об этом написал ТАСС.

«Европарламент призывает страны ЕС как можно скорее принять 10-й пакет санкций против России и активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц», — отметили в резолюции, которую приняли на приуроченной к саммиту ЕС — Украина спецсессии ЕП.

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В документе также говорится, что нужно в кратчайшие сроки ввести полное эмбарго на импорт ископаемого топлива из России. В частности, урана и нефти.

Резолюции Европарламента имеют рекомендательный характер и не обязательны к исполнению в Евросоюзе. Известно, что саммит ЕС — Украина пройдет уже 3 февраля в Киеве.