Российский беспилотник «Орион» и Су-75 стали одними из самых ярких звезд авиашоу в ОАЭ

На состоявшемся в Дубае 14–18 ноября авиашоу преобладали беспилотные системы. В особенности, боевые дроны. Большой интерес у посетителей вызвали беспилотник «Орион» с вооружением российской компании «Кронштадт» и автономная модификация Су-57 Checkmate, показанная «Ростехом».

Издание The DefenseNews также упомянуло созданный в ОАЭ дрон QX-5, предназначенный для разведки и наблюдения, а также беспилотный летательный аппарат Bariq с вертикальным взлетом и посадкой, функциями роя и технологией ISR из Саудовской Аравии.

Внимание экспертов привлекли БПЛА из США и разработанные китайско-эмиратской лабораторией научных и технических инноваций дроны.

На выставке было представлено довольно много легких штурмовиков. В том числе, впервые за пределами России был показан Су-75 Checkmate, относящийся к истребителям пятого поколения.

Свои самолеты показали более 100 американских компаний, хотя даже оборонные гиганты Lockheed Martin и Raytheon Technologies не представили ничего серьезного. В этом году на авиашоу привезли опытный образец истребителя F-35 Joint Strike Fighter.

В мероприятии участвовали шесть израильских компаний. Одна из них, Rafael Advanced Defense Systems, представила Drone Dome, который обнаруживает и уничтожает дроны с помощью лазеров.

Ранее сообщалось, что «Ростех» ведет переговоры с предприятиями ОАЭ о совместном производстве беспилотного варианта Су-75 Checkmate. Обсуждалось производство композитных материалов и телекоммуникационных технологий.