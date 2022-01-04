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    04 января 2022, 18:29

    Президент Сербии похвалил российский автопром

    Президент Сербии похвалил российский УАЗ «Патриот»

    Максим Зинкин

    Российский автомобиль УАЗ «Патриот» впечатлил президента Сербии Александра Вучича. Слова Вучича привело на своем YouTube-канале сербское агентство Tanjug.

    Президент Сербии похвалил российский автопром

    Глава государства во время осмотра базы 72-й бригады специальных операций в Панчево вспомнил случай, когда только «Патриот» сумел проехать по грязи до места назначения.

    «Невероятный автомобиль русские сделали, могу только поздравить. Еще и дешевый», — заявил Вучич. Сербская полиция получила «Патриоты» еще в 2020 году, уточнил источник.

    Также Вучич выразил удовлетворенность, что Сербия смогла приобрести российские противотанковые ракетные системы «Корнет» и значительное количество ракет и пусковых установок для повышения оперативных возможностей своих вооруженных сил.

    Президент подчеркнул, что «Корнет» — важное защитное оружие и средство сдерживания любой потенциальной агрессии против Сербии.