Президент Сербии похвалил российский автопром

Российский автомобиль УАЗ «Патриот» впечатлил президента Сербии Александра Вучича. Слова Вучича привело на своем YouTube-канале сербское агентство Tanjug.

Глава государства во время осмотра базы 72-й бригады специальных операций в Панчево вспомнил случай, когда только «Патриот» сумел проехать по грязи до места назначения.

«Невероятный автомобиль русские сделали, могу только поздравить. Еще и дешевый», — заявил Вучич. Сербская полиция получила «Патриоты» еще в 2020 году, уточнил источник.

Также Вучич выразил удовлетворенность, что Сербия смогла приобрести российские противотанковые ракетные системы «Корнет» и значительное количество ракет и пусковых установок для повышения оперативных возможностей своих вооруженных сил.

Президент подчеркнул, что «Корнет» — важное защитное оружие и средство сдерживания любой потенциальной агрессии против Сербии.