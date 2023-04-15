Мир 15 апреля 2023, 09:18 Российский атомный сектор захотели включить в новый санкционный пакет Евросоюза Министр ФРГ Хабек: Германия предложила ЕК ввести санкции против атомного сектора России РИА «Новости»

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Власти Германии выступили за включение российского атомного сектора в новый санкционный пакет Евросоюза. С таким заявлением выступил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, сообщил ТАСС.

«Ядерные технологии — это весьма чувствительная область. Здесь Россия не может больше считаться надежным партнером», — сказал Хабек.

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По его словам, власти РФ якобы использует зависимость от энергоресурсов для оказания давления на другие страны. Из-за этого правительство Германии заявило Еврокомиссии о необходимости ввести ограничения против гражданского атомного сектора России, уточнил вице-канцлер.

«Это должно стать частью следующего санкционного пакета (он станет уже 11-м по счету — прим. ред.)», — добавил министр.