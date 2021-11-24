Российский аналитик оценил попытку Байдена снизить цену на нефть

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал попытки американского лидера Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. По его словам, такие действия похожи на очередную пиар-акцию от демократов. Об этом написало ИА НСН.

«Колебания будут вокруг 80 долларов за баррель, не более. Демократы в США выступают за потребителей нефти, поэтому им важны низкие цены на нефть для того, чтобы низкие цены на топливо были на внутреннем рынке. А республиканцы за производителей, поэтому они, наоборот, старались увеличить цены на нефть, чтобы было больше рентабельных проектов внутри США. Поэтому такая разница и логична, что Байден пытается цены на нефть снизить», — отметил Юшков.

В администрации Белого дома отметили, что решение о продаже такого количества нефти было принято в целях снижения цен на топливо, а также для сбалансирования спроса и предложения.

После объявления о продаже американских запасов топлива цена нефти Brent подскочила на один доллар и составила 80 долларов за баррель, однако затем она понизилась до отметки в 78,75 доллара за баррель.