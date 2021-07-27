Российский адвокат попросил президента Болсонару заплатить за помощь помилованному бразильцу

Адвокат Павел Герамисов обратился с досудебным требованием к президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Россиян потребовал оплатить услуги, которые он предоставлял помощнику бразильского футболиста. Последнего задержали в России за контрабанду метадона.

«Герасимов обратился с досудебным требованием о взыскании долга с президента Бразилии за услуги по освобождению До Нассименто Оливейра Робсона, которому грозил пожизненный срок в российской тюрьме за попытку ввоза наркотических средств для экс-футболиста „Спартака“ Фернандо», — сказано в тексте обращения, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Сумма долга — 25 тысяч долларов и более двух миллионов рублей, заявил Герасимов в беседе с агентством.

Павел Герасимов защищал Робсона Оливейро — бразильца, арестовали и поместили в СИЗО в Кашире в 2019 году. Следствие заявило, что мужчина пытался провести в Россию запрещенное лекарство — гидрохлорид метадона.

Утверждалось, что препарат нужен был тестю футболиста. Прокуратура запросила для гражданина Бразилии 12 лет колонии. В декабре 2020 года Оливейро признали виновным в контрабанде наркотиков. Его лишили свободы на три года.

Бразильский лидер Жаир Болсонару в октябре 2020 года заявил, что намерен лично обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность освобождения бразильца. Болсонару отметил, что Оливейро действовал из лучших побуждений и даже подумать не мог, что перевозимое им лекарство», считается наркотиком в России. Ведь в аптеках Бразилии его можно купить по рецепту врача, Путин помиловал бразильца в марте 2021 года, после чего осужденный вернулся на родину.

Оливейро работал шофером бывшего футболиста московского «Спартака» Фернандо.