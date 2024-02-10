Мир 10 февраля 2024, 13:44 Российских туристов уличили в «поисках приключений» в Турции Посол Ерхов: среди туристов-россиян в Турции много искателей приключений Unsplash

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Среди российских туристов в Турции немало «искателей приключений», которые оказываются в криминальных районах или выбирают сомнительные маршруты для одиночных прогулок. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол России Алексей Ерхов.

«Ну, скажите на милость, зачем в одиночку, тем более в малоблагоприятных погодных условиях, выходить на пешеходные туристические маршруты?» — недоумевал он.

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Иногда, отметил Ерхов, путешественники вообще отправляются в места, где толком нет троп. Или намеренно приходят в локации «с нехорошей криминальной обстановкой».

Дипломат отметил, что бывают трагические истории. Например, когда водитель автобуса засыпает по дороге в аэропорт. С турагентствами проводят много работы на тему безопасности людей.

«К сожалению, работает арифметический принцип: чем больше туристов, тем больше с ними происходит приключений», — сказал посол.

Ранее в Турции нашли мертвой 40-летнюю россиянку Надежду Ярыгину. По одной из версии, туристка упала со скалы, когда одна отправилась на прогулку, по второй — женщину убили.

Через время обезглавленный труп обнаружили на турецком пляже пятизвездочного отеля. Позже на том же побережье заметили останки ребенка. Еще два тела нашли в провинции Анталья.