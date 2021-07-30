Российских туристов призвали быть готовыми к эвакуации из-за пожаров в Турции

Курортные зоны в Турции, где продолжаются лесные пожары, находятся вне опасности. Однако российским туристам, которые отдыхают в этих районах, нужно быть предельно внимательными. Они должны быть готовы к возможной эвакуации.

Об этом сообщило российской генконсульство.

«Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации», — процитировало РИА «Новости» слова представителя.

При этом в ведомстве подчеркнули, что никто из россиян не пострадал. Несколько человек обратились к врачам после отравления угарным газом, но россиян среди них нет. Кроме того, погибли четыре человека — три в Анталье и один в Мугле.

В ведомстве уточнили, что не получали обращений от россиян из Бодрума — 29 июля там бушевал сильный лесной пожар. Огонь подошел очень близко к отелям, некоторые из них пришлось оперативно расселить. Однако с огнем удалось справиться, основные точки возгорания потушили.

Во время эвакуации несколько туристов обратились за помощью к медикам из-за стресса — госпитализация никому не понадобилась. Когда с огнем удалось справиться, расселенные отели подтвердили, что никак не пострадали и могут продолжать работать. После этого туристам, в том числе россиянам, разрешили вернуться.