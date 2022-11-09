Российских туристов по ошибке отправили в Турцию вместо Испании | 360°

Мир 09 ноября 2022, 11:04 Российских туристов по ошибке отправили в Турцию вместо Испании Yeni Akit: российских туристов по ошибке отправили в турецкий город Мардин вместо Мадрида РИА «Новости»

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Турагентство из России допустило серьезную ошибку. Оно направило своих туристов вместо ожидаемого ими Мадрида в турецкий город Мардин. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Akit.

«Туристическое агентство в России по ошибке отправило своих клиентов в Мардин вместо Мадрида, столицы Испании. Клиенты поняли, что приехали в Мардин вместо Мадрида, когда прибыли в аэропорт», — сказано в публикации.

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Предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай заявил, что ответственность за путаницу несет российская сторона. Он рассказал, что из России пришел запрос на поездку в Мадрид с пересадкой в Стамбуле. Однако агентство забронировало своим туристам вместо билетов Стамбул — Мадрид, билеты Стамбул — Мардин. Отдыхающие были поражены допущенной ошибкой.

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«Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов и они провели очень хороший день», — сказал он.

Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу подчеркнул, что город россиянам очень понравился. На следующий день они все-таки отправились в аэропорт, где сели на правильный самолет и долетели до Мадрида.