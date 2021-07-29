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    29 июля 2021, 10:27

    Российских туристов не будут эвакуировать из Антальи на фоне мощных лесных пожаров

    Анастасия Калинина

    В Анталье продолжают полыхать пожары. Однако вопрос об эвакуации российских туристов не стоит. Отечественное генконсульство сообщило, что основные туристические объекты находятся вне зоны стихийного бедствия.

    Российских туристов не будут эвакуировать из Антальи на фоне мощных лесных пожаров

    В ведомстве также рассказали, что к ним поступило несколько обращений, касающихся запаха гари от лесных пожаров. Известно, что информации о пострадавших россиянах в Анталье не поступало, сообщило РИА «Новости».

    «Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.

    Представитель генконсульства также отметил, что турецким властям удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей. Спасатели продолжают тушить горные районы уезда Аксеки. По данным местных правоохранительных органов, в результате пожаров погиб один человек, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень.

    Накануне все туристические экскурсии в районах Сиде, Соргун, Манавгат на юге Турции были временно приостановлены.