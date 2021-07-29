Российских туристов не будут эвакуировать из Антальи на фоне мощных лесных пожаров

В Анталье продолжают полыхать пожары. Однако вопрос об эвакуации российских туристов не стоит. Отечественное генконсульство сообщило, что основные туристические объекты находятся вне зоны стихийного бедствия.

В ведомстве также рассказали, что к ним поступило несколько обращений, касающихся запаха гари от лесных пожаров. Известно, что информации о пострадавших россиянах в Анталье не поступало, сообщило РИА «Новости».

«Мы внимательно следим за ситуацией. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.

Представитель генконсульства также отметил, что турецким властям удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории Манавгата и его окрестностей. Спасатели продолжают тушить горные районы уезда Аксеки. По данным местных правоохранительных органов, в результате пожаров погиб один человек, пострадали более 60 человек. Эвакуированы жители 18 жилых кварталов и деревень.

Накануне все туристические экскурсии в районах Сиде, Соргун, Манавгат на юге Турции были временно приостановлены.