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    16 апреля 2022, 16:42

    Власти Италии закроют порты для российских судов

    Италия закроет порты для российских судов с 17 апреля

    Максим Зинкин

    Российским судам запрещено входить в итальянские порты с 17 апреля. Об этом сообщила газета Stampa со ссылкой на руководство портового управления Италии.

    Также ограничение коснется судов, которые после 24 февраля сменили флаг с российского на флаг любого другого государства.

    Судна, которые находятся в Италии в настоящее время, обязаны покинуть порты после завершения своей текущей экономической деятельности.

    Ранее стало известно, что аналогичное решение приняли власти Румынии.

    Также страны Евросоюза перестали пускать через сухопутную границу автомобили, зарегистрированные в России и Белоруссии.

    Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Вооруженные силы наносят удары по военным объектам соседней страны высокоточным оружием.