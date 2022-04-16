Власти Италии закроют порты для российских судов

Российским судам запрещено входить в итальянские порты с 17 апреля. Об этом сообщила газета Stampa со ссылкой на руководство портового управления Италии.

Также ограничение коснется судов, которые после 24 февраля сменили флаг с российского на флаг любого другого государства.

Судна, которые находятся в Италии в настоящее время, обязаны покинуть порты после завершения своей текущей экономической деятельности.

Ранее стало известно, что аналогичное решение приняли власти Румынии.

Также страны Евросоюза перестали пускать через сухопутную границу автомобили, зарегистрированные в России и Белоруссии.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Вооруженные силы наносят удары по военным объектам соседней страны высокоточным оружием.