Власти Италии закроют порты для российских судов
Италия закроет порты для российских судов с 17 апреля
Российским судам запрещено входить в итальянские порты с 17 апреля. Об этом сообщила газета Stampa со ссылкой на руководство портового управления Италии.
Также ограничение коснется судов, которые после 24 февраля сменили флаг с российского на флаг любого другого государства.
Судна, которые находятся в Италии в настоящее время, обязаны покинуть порты после завершения своей текущей экономической деятельности.
Ранее стало известно, что аналогичное решение приняли власти Румынии.
Также страны Евросоюза перестали пускать через сухопутную границу автомобили, зарегистрированные в России и Белоруссии.
Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Вооруженные силы наносят удары по военным объектам соседней страны высокоточным оружием.