Российских спортсменов назвали главными нарушителями антидопинговых правил в 2018 году

«Этот ежегодный отчет о нарушениях антидопинговых правил дает нам ясное представление о результатах программ тестирования, проводимых антидопинговыми организациями по всему миру», — заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Агентство сообщило, что россияне стали лидерами по числу нарушений. Всего было выявлено 144 случая употребления допинга российскими спортсменами. Чаще всех попадались легкоатлеты (22 случая), тяжелоатлеты (14 случаев) и лыжники (восемь случаев).

На втором месте в рейтинге с 132 нарушениями расположилась Италия. Третье место у Франции (114 выявленных случаев), пишет «Газета.ru». Всего в 2018 году антидопинговые организации во всем мире зафиксировали 1923 нарушения.

Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что американских спортсменов могут отстранить от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях, если Штаты не будут финансировать агентство.