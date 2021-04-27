Словения начнет признавать результаты российских ПЦР-тестов

Начиная с 28 апреля россияне, получившие отрицательный результат ПЦР-теста, смогут избежать 10-дневного карантина в Словении. Власти страны включили в список не только Россию, но и Австралию, Новую Зеландию, Канаду и Израиль.

Власти Словении расширили список стран, результаты ПЦР-тестов которых дают возможность избежать туристам 10-дневного карантина. В перечень попала Россия, Израиль, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Отменяется и выборочный санитарный контроль на границах с Италией и Австрией. Новые правила начнут действовать с 28 апреля.

Ранее в Словении принимались тесты, сделанные в лабораториях США, Великобритании, стран Евросоюза и Шенгенской зоны. При этом приехать на территорию страны могли и те, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Также въезд разрешается туристам, переболевшим ковидом в течение последних шести месяцев.

Пока посетить Словению могут лишь туристы из стран ЕС и Шенгенского соглашения. Всем остальным путешественникам необходимо обосновать необходимость своего приезда.