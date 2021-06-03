Протасевич рассказал о планах сделать Nexta Live рупором российских протестов

Арестованный в Белоруссии бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью телеканалу ОНТ. Он заявил, что белорусскую оппозицию финансируют западные страны, а Nexta Live планировали сделать рупором российских протестов.

«Обсуждалось, что после окончания активной фазы белорусских протестов канал Nexta Live станет российским», — сказал Протасевич.

По словам активиста, это вызвало у него «огромное возмущение», поскольку это был самый большой медиаактив, за которым он стоял.

«Шли разговоры о том, что, может, стоит создать отдельный канал в России», — добавил Протасевич.

Он рассказал, что всю оппозиционную повестку в стране контролирует «Белорусский дом», находящийся в Варшаве. Причем контроль осуществляет лично премьер Польши.

Через «Белорусский дом» выделили 53 миллиона злотых (миллиард рублей) на помощь белорусским беженцам, сказал Протасевич. Люди, добавил он, приходили за помощью круглые сутки, но никто им не открывал.

Снятый с самолета активист сообщил, что «Польше и Литве, по сути, выгодно поддерживать протесты в Белоруссии и оппозиционных политиков».

«Это позволяет им делать громкие заявления под одобрительные возгласы коллективного Запада», — сказал Протасевич.