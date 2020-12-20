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    20 декабря 2020, 02:00

    Российских пограничников перебросят на границу Армении и Азербайджана

    Кирилл Фролов

    Пограничники из России разместятся на нескольких участках армяно-азербайджанской границы в Сюникской области Армении. Об этом сообщила пресс-служба армянского Минобороны.
    Российских пограничников перебросят на границу Армении и Азербайджана

    На днях министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос с российскими миротворцами во время поездки в регион.

    Российские пограничники будут контролировать участок дороги Горис — Давид Бек протяженностью 21 километр, «который проходит через проблематичные территории», уточнили РИА «Новости» в ведомстве.

    Пограничников туда посылают «в целях обеспечения бесперебойного движения» по этой дороге.

    Кроме российских пограничников «по обе стороны линии соприкосновения» будут находиться пограничные войска Армении и Азербайджана.

    Ранее Армения и Азербайджан согласовали размещение временных боевых позиций на границе согласно соглашению о прекращении боевых действий в Карабахе. Это произошло после того, как Азербайджану отошла значительная часть территории, ранее находившейся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.