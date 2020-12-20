Российских пограничников перебросят на границу Армении и Азербайджана
На днях министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос с российскими миротворцами во время поездки в регион.
Российские пограничники будут контролировать участок дороги Горис — Давид Бек протяженностью 21 километр, «который проходит через проблематичные территории», уточнили РИА «Новости» в ведомстве.
Пограничников туда посылают «в целях обеспечения бесперебойного движения» по этой дороге.
Кроме российских пограничников «по обе стороны линии соприкосновения» будут находиться пограничные войска Армении и Азербайджана.
Ранее Армения и Азербайджан согласовали размещение временных боевых позиций на границе согласно соглашению о прекращении боевых действий в Карабахе. Это произошло после того, как Азербайджану отошла значительная часть территории, ранее находившейся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.