Российских певца и флейтиста завернули на украинской границе. Один из них выступал в Донецке, а другой — в Крыму. После таких «преступлений» ни о каких гастролях и участии в конкурсах на территории Украины даже речи быть не может.

«Что касается первого — пассажира рейса Рига — Киев, — сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него. Кроме этого, в ходе беседы сотрудники госпогранслужбы выяснили, что когда-то участник одной из российских музыкальных групп, а ныне сольный исполнитель недавно гастролировал в оккупированном Донецке», — говорится в сообщении государственной пограничной службы Украины.

Пограничники ответили, что приехал он в Донбасс «незаконным способом — через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке российско-украинской границы». Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в пограничной службе, речь идет об экс-солисте группы «Лесоповал» Сергее Куприке.

Вторая персона нон грата — это российский флейтист. Он прилетел в Киев из Братиславы на прослушивание для участия в конкурсе классической музыки. Ему инкриминировали поездку в Крым. Обоим музыкантам запретили въезд на Украину в течение трех лет. В декабре 2019 года пограничники не пустили в Киев журналистов телеканала НТВ. До этого украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» пригласил представителей российских СМИ на Украину, чтобы они собственными глазами увидели, как там обстоят дела.