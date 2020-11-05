Российских моряков, захваченных в Нигерии, освободили

Захарова уточнила, что в Лагос доставлены капитан корабля и его старший помощник. Они пройдут там медицинский осмотр. По ее словам, россиян удалось вызволить благодаря слаженным действиям представителей компании-судовладельца, нигерийских правоохранительных структур и дипломатов.