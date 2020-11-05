Российских моряков, захваченных в Нигерии, освободили
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова рассказала об освобождении российских моряков, которых захватили в плен пираты у берегов Нигерии. Об этом сообщило ИА НСН.
Захарова уточнила, что в Лагос доставлены капитан корабля и его старший помощник. Они пройдут там медицинский осмотр. По ее словам, россиян удалось вызволить благодаря слаженным действиям представителей компании-судовладельца, нигерийских правоохранительных структур и дипломатов.