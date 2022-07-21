Российских миротворцев задержали в Молдавии

Молдавские сотрудники пограничной службы неоднократно задерживали российских военных, которые следовали для пополнения миротворческого контингента в Приднестровье. Об этом во время выступления в Совете Федераций заявил глава второго департамента СНГ МИД Алексей Полищук, написало РИА «Новости».

По его словам, Россия расценивает подобные действия как недружественные и ответит на них должным образом.

«Причины задержания российских офицеров не назывались. Вся эта ситуация происходит на фоне закрытия Украиной Приднестровского участка государственной границы с Молдавией», — продолжил Полищук.

Ранее сенатор Совета Федераций Владимир Джабаров заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье, несмотря на нежелание властей Молдавии.