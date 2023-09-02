Мир 02 сентября 2023, 14:12 Российских миротворцев назвали фактором стабильности в Приднестровье Глава ПМР назвал российских миротворцев в республике фактором стабильности РИА «Новости»

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Присутствие российских миротворцев в Приднестровской Молдавской Республике обеспечивает безопасность и стабильность в регионе. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский, его слова привело РИА «Новости».

«Россия выполняет в Приднестровье миротворческую миссию, у которой есть международный мандат, не стоит про это забывать. Все механизмы миротворческой операции работают, что является залогом мирного сосуществования и фактором стабильности в республике», — сказал Красносельский.

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Глава ПМР отметил, что на протяжении последних 33 лет Приднестровье сталкивалось с различными угрозами той или иной степени серьезности.

«Мы никогда не были агрессорами. С момента образования в сентябре 1990 года Приднестровье говорило исключительно о мире», — добавил Красносельский.

Ранее МИД республики заявил о проработанном плане действий на случай нападения со стороны Украины.