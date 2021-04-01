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    01 апреля 2021, 05:52

    Елизавета II пошутила на тему российских истребителей

    Екатерина Шамина

    Впервые за последние пять месяцев королева Елизавета II появилась за пределами Виндзоровского замка. Во время памятной церемонии она колко пошутила по поводу российско-британских отношениях.

    Елизавета II пошутила на тему российских истребителей

    Королева посетила мемориал на юго-востоке Англии, который установили в память о летчиках стран Содружества наций, погибших во Второй мировой войне. Во время мероприятия Елизавета спросила у офицера про русских.

    «Отправили ли реактивные самолеты преследовать русских?» — процитировал слова британского монарха News.ru.

    В западной прессе часто появляется информация об участившейся активности российских истребителей у границ Великобритании.

    В начале марта принц Гарри и его жена Меган Маркл дали скандальное интервью, в котором рассказала о расизме в королевском дворце, о ее одиночестве. Королева Елзавета ответила на него лишь через неделю, заявив, что хочет помириться с ними и собирается связаться с внуком и его женой в ближайшее время.