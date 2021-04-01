Елизавета II пошутила на тему российских истребителей

Впервые за последние пять месяцев королева Елизавета II появилась за пределами Виндзоровского замка. Во время памятной церемонии она колко пошутила по поводу российско-британских отношениях.

Королева посетила мемориал на юго-востоке Англии, который установили в память о летчиках стран Содружества наций, погибших во Второй мировой войне. Во время мероприятия Елизавета спросила у офицера про русских.

«Отправили ли реактивные самолеты преследовать русских?» — процитировал слова британского монарха News.ru.

В западной прессе часто появляется информация об участившейся активности российских истребителей у границ Великобритании.

В начале марта принц Гарри и его жена Меган Маркл дали скандальное интервью, в котором рассказала о расизме в королевском дворце, о ее одиночестве. Королева Елзавета ответила на него лишь через неделю, заявив, что хочет помириться с ними и собирается связаться с внуком и его женой в ближайшее время.