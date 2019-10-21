  • Российских хакеров обвинили в кибератаках как минимум в 35 странах

    21 октября 2019, 14:43

    Нина Петлинова

    Российские хакеры выдавали себя за иранских и совершали кибератаки как минимум в 35 различных странах. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщило «Би-би-си» со ссылкой на доклад британского Национального центра кибербезопасности (NCSC) и Агентства национальной безопасности (NSA) США.

    «Мы никогда не видели, чтобы это делалось с таким мастерством. На самом деле очень сложно замаскироваться (под хакеров из другой стороны — прим. ред.)», —подчеркнул директор по операциям NCSC Пол Чичестер.

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    Большая часть атак была направлена на страны Ближнего Востока. Их цель — получить доступ к секретной информации, которая хранится в государственных учреждениях каждой страны.

    Данные британской и американской разведок говорят о том, что российским хакерам из группы Turla удалось взломать сети иранской хакерской группы OilRig. Это позволило им следить за несколькими странами при помощи ресурсов, которые удалось добыть у иранцев.

    В 2017 году была проведена кибератака на одно из академических учреждений Великобритании. После этого началось расследование, в ходе которого NCSC смог установить, что за этим стоит российская группа, которая выдает себя за хакеров из Ирана.

    В «Би-би-си» уточнили, что NCSC напрямую не говорит о связи хакерских группировок с властями России или Ирана. Однако ранее наблюдатели отмечали, что Turla имеет отношение к российским, а OilRig — к иранским государственным структурам.