Мир 06 января 2023, 20:34 «Российских хакеров» обвинили в атаке на ядерные лаборатории США Reuters: «российские хакеры» стоят за летней атакой на ядерные лаборатории США Unsplash

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Члены российской хакерской группы Cold River летом 2022 года якобы атаковали американские ядерные исследовательские лаборатории. С таким заявлением выступило агентство Reuters, сославшись на некие «интернет-записи».

Журналисты отметили, что полученную ими информацию подтвердили неназванные эксперты по кибербезопасности. По данным агентства, атаки российских хакеров на три лаборатории произошли в период с августа по сентябрь 2022 года.

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Ученым-ядерщикам отправляли письма с фальшивыми станицами для входа на сайты учреждений. Таким способом хакеры пытались получить пароли сотрудников лабораторий.

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Авторы материала не уточнили, увенчались ли атаки Cold River успехом. Журналистам не удалось получить официальных комментариев по этому поводу. Высказаться о ситуации не захотели как в лабораториях, так и в Минэнерго США и других ведомствах.

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