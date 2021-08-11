Китайский карантин заморозил транзит российских грузов в Европу

На фоне борьбы с пандемией коронавируса резко усложнился процесс транзитных грузоперевозок между Китаем и Европой. Он фактически парализовал работу российских пропускных пунктов. На пограничных переходах начали скапливаться сотни фур, водители которых устраивают драки за место в очереди.

По данным газеты «Коммерсант», такая же картина отмечена и на железной дороге. Наблюдаются заторы. Участники рынка заявили, что им не хватает порожних контейнеров и сообщили о сбоях в работе российской сети.

Увеличение транзита по суше взывало восстановление мировой экономики, но резкий приток грузов показал неготовность инфраструктуры. Источники издания утверждают, что на крупнейшем сухопутном переходе Забайкальск—Маньчжурия сложилась критическая ситуация.

«По нашим субъективным оценкам, на территориях рядом с погранпереходом в ожидании заезда ежедневно находится около 500 автомобилей, в среднем машина стоит неделю. Неделя простоя одного автомобиля обходится компании примерно в 150 тысяч рублей», — подсчитал руководитель направления автоперевозок из Китая «Траско» Максим Игнатов. По его словам, такая ситуация наблюдается с мая.

Главной причиной проблем стали повышенные меры эпидемиологической безопасности, введенные Китаем. Также водители при въезде обязаны предоставить ПЦР-тест, сделанный не более семи дней назад. Третьей проблемой стала система бесконтактного взаимодействия на пунктах пропуска. Она слишком громоздка и занимает много времени.

В Федеральной таможенной службе пытаются контролировать ситуацию, для чего увеличили на пять рабочих мест число работников таможенного контроля. Но дальнейшее развитие проблемы сложно прогнозировать. Многое зависит от новых вспышек заболевания в Китае.

Власти Китая в конце июля вновь отвергли план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о втором этапе изучения происхождения коронавируса на территории страны. По мнению представителей здравоохранения, запрос организации содержит «формулировки, которые не уважают науку».