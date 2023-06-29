29 июня 2023, 05:04
Российских документалистов пригласили в киноакадемию США
Российских документалистов Арбугаевых пригласили в киноакадемию США
Киноакадемия США пригласила российских режиссеров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Об этом сообщила пресс-служба академии.
В киноакадемии отметили, что отправили приглашение 398 деятелям кино за их вклад в кинематограф.
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«Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру», — заявил президент киноакадемии Билл Крарер.
Отделение документалистики академии внесло в список кандидатов якутских режиссеров Арбугаевых. Их картина «Выход» была в числе претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».
Российский режиссер и сценарист Алексей Герман-младший поддержал предложение об открытии Евразийской киноакадемии и создании премии по аналогии с американским «Оскаром». С инициативой выступило Министерство культуры России.
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