Мир 29 июня 2023, 05:04 Российских документалистов пригласили в киноакадемию США Российских документалистов Арбугаевых пригласили в киноакадемию США Freepik

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Киноакадемия США пригласила российских режиссеров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Об этом сообщила пресс-служба академии.

В киноакадемии отметили, что отправили приглашение 398 деятелям кино за их вклад в кинематограф.

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«Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру», — заявил президент киноакадемии Билл Крарер.

Отделение документалистики академии внесло в список кандидатов якутских режиссеров Арбугаевых. Их картина «Выход» была в числе претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

Российский режиссер и сценарист Алексей Герман-младший поддержал предложение об открытии Евразийской киноакадемии и создании премии по аналогии с американским «Оскаром». С инициативой выступило Министерство культуры России.