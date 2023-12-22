Мир 22 декабря 2023, 08:33 Российских дипломатов обвинили в срыве поставок истребителей на Украину Глава «Украинской бронетехники» Бельбас: РФ сорвала поставки истребителей в ВСУ РИА «Новости»

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Украина договорилась с одной из зарубежных стран о поставке истребителей, но российские дипломаты сорвали сделку. Об этом заявил генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас. Его процитировало РИА «Новости».

«В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян», — сказал он.

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Дипломаты, по словам Владислава Бельбаса, повлияли на местных чиновников. Они передумали заключать сделку и поставлять истребители. Бизнесмен заявил, что это не единственный случай. Он обвинил Россию в систематическом препятствовании закупкам оружия для украинской армии.

Отправка на Украину истребителей F-16 приведет к эскалации конфликта, предупредил посол России в Дании Владимир Барбин. Он заявил, что такая помощь вынудит страну продолжать боевые действия.