Российских дипломатов объявили персонами нон грата во Франции

МИД Франции сообщил о высылке из страны шестерых российских дипломатов. Сотрудников посольства России объявили персонами нон грата, заявили во французском министерстве.

«Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата», — заявило французское ведомство в своем коммюнике.

Как пояснили в министерстве, Главное управление внутренней безопасности (DGSI) проводило длительное расследование. Специалисты 10 апреля раскрыли «тайную операцию», якобы проведенную российскими спецслужбами на территории Франции.

После объявления дипломатов персонами нон грата в МИД Франции вызвали представителя российского посольства.

Решение французских дипломатов уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что продолжающиеся высылки сотрудников посольств не изменят позицию России по ситуации на Украине.

Ранее власти Черногории заявили о высылке российских дипломатов из своей страны.