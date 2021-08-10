Российские журналисты очень расстраивали Джен Псаки в начале карьеры

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что во время работы представителем Госдепа сначала очень переживала из-за критики от российских журналистов. В интервью изданию Vogue Псаки добавила, что уже к концу ее работы она поменяла свое отношение к этому.

Журнал опубликовал статью о том, что после 2014 года в российской журналистике якобы началась некая кампания. По мнению Псаки, она была направлена на то, чтобы выставить ее не очень дальновидной. При этом часть критики попадала и в американские СМИ.

«Сначала это расстраивало. Я помню, когда говорила об этом на брифинге и ощущала ком в горле, потому что тебе кажется, что к тебе придираются… К концу моего пребывания в Госдепе это начало меня забавлять», — рассказала Псаки журналу.

Джен Псаки во время работы представителем Госдепа регулярно выступала на брифингах. В ходе своих выступлений она не раз отличалась высказываниями, которые звучали противоречиво. Кроме того, Псаки не раз ловили на оговорках и путанице в вопросах политики, организации выборов и даже географии.

Постоянным оппонентом Псаки на таких брифингах был журналист агентства «Ассошиэйтед Пресс» Мэтью Ли. Однажды он подловил ее на том, что она не знает значения термина «избирательная карусель». Тогда Псаки пообещала уточнить, что это такое.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что Джен Псаки вошла в число самых высокооплачиваемых сотрудников Белого дома. Ее зарплата составляет 180 тысяч долларов в год.