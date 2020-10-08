Российские журналисты пострадали в результате второго обстрела главного храма Карабаха

Это уже второй удар по собору за день. При первом обстреле в здании находились дети, но тогда никто не пострадал.

Казанчецоц считается главным собором в Карабахе. А теперь он частично разрушен.

Также продолжается стрельба в центре Степанакерта. Жители прячутся в подвалах, закрыты магазины и опустели улицы. В городе включили сирену воздушной тревоги.

Ранее жители высокогорного села Чигар в Дагестане обнаружили воронку и осколки снаряда. Населенный пункт расположен в 40 километрах от границы с Азербайджаном. Остатки снаряда будут изучать эксперты. Для этого создана следственно-оперативная группа.

Военные действия на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября. В Армении объявлена полная мобилизация, а в Азербайджане — частичная. За это время пострадали тысячи людей. С призывами к воюющим сторонам остановить огонь и начать мирные переговоры выступило все мировое сообщество.