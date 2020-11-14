Российские журналисты обратились с вопросами к премьер-министру Армении

Роман Бабаян попросил главу правительства Армении подтвердить или опровергнуть информацию, что Россия с самого начала столкновений на территории Нагорного Карабаха предлагала различные модели урегулирования конфликта, но каждый раз получала отказ.

Также он попросил уточнить, правда ли то, что Россия предлагала Армении помощь и более того, оказывала ее в огромных размерах.

«Ответьте нам, пожалуйста, это правда, что вы получали те системы вооружения, которые вы просили?»— привел цитату Бабаяна RT.

Маргарита Симоньян попросила Никола Пашиняна ответить, советовался ли он с политиками из США. Если это действительно было, то поэтому он медлил с решениями по принятию предложений России.

«Правда ли, что эти переговоры и переговорщики ваши, ваша медлительность и неопределенность, ваша попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели? Ответьте мне, пожалуйста, тоже, когда будете отвечать Роману Георгиевичу Бабаяну», — попросила Маргарита Симоньян.

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе прекратились на этой неделе после того, как президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение. Согласно тексту документа, Ереван передает Баку три района, прилегающие к Нагорному Карабаху, а Россия вводит на территорию миротворцев, которые встанут на линии соприкосновения.

После подписания соглашения в столице Армении начались акции протеста с требованием Пашиняна уйти в отставку. Сам премьер заявил, что подписал соглашение, так как понимал, что переломить ситуацию не удастся. Он подчеркнул, что боевая обстановка складывалась таким образом, что в ближайшие дни мог произойти захват Степанакерта, а также городов Аскеран и Мартакерт. Эта ситуация привела бы к гибели или плену 20 тысяч военных.

Боестолкновения в Нагорном Карабахе продолжались почти два месяца. По словам президента России Владимира Путина, жертвами стали более двух тысяч человек с обеих сторон. Еще восемь тысяч человек получили ранения. Российский лидер отметил, что надеется на окончательный мир в этом регионе.