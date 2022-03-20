Российские журналисты оказались под артиллерийским огнем в Мариуполе

Работающие в Мариуполе российские журналисты оказались под артиллерийским обстрелом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Сотрудник агентства сообщил, что никто из сотрудников российских СМИ не пострадал.

По словам журналиста, несколько снарядов упали по улице, где он шел вместе с коллегами. Ближайший взрыв раздался на расстоянии около 50 метров.

«Мы залегли на землю, потом оттянулись в подвал жилого дома. Переждали обстрел и продолжили работу», — добавил корресподент.