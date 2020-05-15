Российские женщины оказались 11-ми по богатству в Европе

Россия заняла 11 место среди европейских стран, где живут самые богатые женщины. Вместе россиянки владеют 320 миллиардами долларов.

Исследование провела компания Boston Consulting Group. Оно оказалось в распоряжении РИА «Новости». Согласно работе, только 800 миллиардов долларов принадлежит представительницам прекрасного пола в странах Восточной Европы (не считая Россию).

На первом месте рейтинга Великобритания с 2,8 триллиона долларов, вторую строчку заняла Германия с 2,4 триллион, тройку лидеров замкнула Франция с 2,1 триллиона. Далее идут Италия (1,6 триллиона), Нидерланды (948 миллиардов), Швейцария (868 миллиардов), Испания (793 миллиарда), Бельгия (516 миллиардов), Швеция (492 миллиарда). Дания и 345 миллиардов у ее женщин замкнули топ-10.

Аналитики заметили, что в 2016 -2019 годах темпы роста богатства дам в России превышали общемировые (6,1%) и были равны 8,9%. Кроме того, россиянки богатеют быстрее мужчин во всем мире.

«В то время как в других странах чаще всего подконтрольный женщинам капитал находится в сегментах до пяти миллионов долларов, в России на него приходится 35%, что тоже немало, однако самый крупный — 40% средств под управлением — это сегмент капиталов свыше 100 миллионов долларов» — сказано в исследовании.