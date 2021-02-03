Российские железнодорожники обновят автомобильный парк в Армении

Необходимость в новой технике объясняется сложным рельефом, по которому пролегают пути. Севанской дистанции пути переданы три новых машины УАЗ. До конца года предприятие должно получить еще шесть таких моделей.

Отмечается, что также обновляется и подвижной состав. В конце прошлого года в Армению доставили 70 новых полувагонов. Они будут использоваться при экспортно-импортных перевозках.